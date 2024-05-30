Іспанія

Коментар від тренера Полісся стосовно планів роботи в команді.

Імад Ашур висловив думку стосовно підготовчих зборів Полісся.

"Літню підготовку ми планували так чи інакше трохи заздалегідь. Корективи вплинуть на структурування підготовчого періоду", — цитує тренера УПЛ ТБ.

"Достатньо важко і не завжди логічно та необхідно планувати на довгий період наперед, бо потім доводиться вносити зміни. Тому планування у нас більше прив’язане до принципів тактичної періодизації, звісно, адаптованих. Мова про те, що ми робимо кожного тижня від гри до гри.

Але, звісно, нам з тренером з фізичної підготовки потрібно буде десь піти на компроміси з точки зору навантажень, щоби дістатись до цих матчів в найкращих кондиціях.

Але ставка на фізичні кондиції буде зроблена на весь сезон. Я не є прихильником цієї хвилеподібної схеми чи ідеї побудови підготовки до сезону, яка є більш класичною, але, на мою думку, менш актуальною, ніж тактична періодизація".

Наразі Імада Ашура призначено головним тренером Полісся.