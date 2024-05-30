Україна

Микола Гайдучик проаналізував шанси команди на збереження місця в УПЛ.

Нападник Вереса Микола Гайдучик прокоментував перший стиковий матч за місце в УПЛ проти Епіцентру (1:1), у якому він відзначився голом.

"Психологічно провалили перший тайм. Було достатньо помилок. Пропустили гол. По перерві тренерський штаб вніс корективи в гру. Заграли краще, вдалося забити. Вважаю, могли дотиснути суперника, але не пощастило. Нічийний результат — негативний для нас.

В домашній грі зробимо все можливе, щоб залишитися в УПЛ. Звичайно, сподіваємося на підтримку вболівальників в неділю. У нас неймовірні фанати. Вони підтримували нас і у Києві, за що ми їм дуже вдячні. У напс також завжди неймовірна атмосфера на домашніх матчах", — наводить слова Гайдучика прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Епіцентр — Верес.

Нагадаємо, матч-відповідь Верес — Епіцентр пройде в неділю, 2 червня, о 17:00 за Києвом.