Іспанія

Бразилець боїться втратити місце в старті.

Форвард Реала Родріго може змінити клубну прописку та перебратись до Туманного Альбіону, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, Манчестер Сіті цікавиться гравцем атаки Реала. Зазначається, що у зв'язку з майбутнім трансфером Кіліана Мбаппе деякі клуби почали стежити за ситуацією з гравцями нинішнього складу Реала.

Першочерговим завданням Реала є продовження контрактів із Лукасом Васкесом та Лукою Модрічем. Рішення про майбутнє решти футболістів прийматимуться пізніше.

У сезоні-2023/24 Родріго провів за Реал Мадрид 50 матчів у всіх турнірах, в яких він забив 17 голів та віддав 9 результативних передач.