Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український фулбек, якому 29 травня виповнилося 25 років, тренується за індивідуальною програмою в рамках підготовки до Євро-2024.

Національна збірна України продовжує підготовку до найближчого Євро-2024, провівши напередодні перше тренування в Німеччині, де й відбудеться турнір.

Український лівий захисник Евертон Віталій Миколенко, який у таборі "синьо-жовтих" продовжує відновлення після травми місячної давнини у матчі АПЛ проти Ліверпуля, сподівається бути повністю готовим до старту чемпіонату Європи.

"Сьогодні я провів розминку з командою і було трохи роботи з м'ячем. Слава Богу, все йде за планом. Наш медичний штаб сказав, що динаміка позитивна, дуже радий цьому. Сподіваюсь, що найближчим часом я буду в основній групі.

Що побажав Сергій Ребров на тлі Дня народження? Щастя, здоров’я. Я не хочу казати, що сказав тренер, але нічого особливого, побажав здоров’я — це найважливіше у нашій професії та взагалі у житті. Більше перемог, не тільки на полі, а й за його межами.

Мабуть відсотків 60-70 я відзначав свій день народження на зборах збірних, напевно з U-17 я завжди відзначаю день народження у збірній. 25 років — це нормально. І не молодий, і не старий. Золота середина.

Чи вивчив уже англійську? Ну, я вже комфортно себе почуваю. Можу розмовляти в команді. За лаштунками поля вийти на каву, зустрітися, поговорити, але не так часто. Мені вже комфортно. Жарти англійською? Якісь коротенькі можу видати в роздягальні. В збірній не скажу, що жартую краще, але, напевно, частіше", — сказав Віталій Миколенко у коментарі для УАФ.