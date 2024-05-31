Україна

Футболіст може зіграти в матчі кваліфікації до ЧС-2026.

Нападник криворізького Кривбасу Даніель Соса викликаний до збірної Нігеру.

25-річний футболіст відправиться у розташування своєї національної команди за кілька днів. 6 червня на збірну Нігеру очікує виїзний поєдинок проти Конго в рамках кваліфікації на чемпіонат Світу 2026.

Нігер після 2 турів йде третім серед пʼяти учасників, маючи перемогу та поразку. Лідирують — Марокко і Замбія.

Соса є вихованцем ганського клубу Нубл Аррікс. Раніше він виступав за АСФАН, Камсар, Вап та Іслоч.

В Кривбас футболіст прийшов у 2023 році. За криворізький клуб Соса провів 18 матчів, забив 2 голи та віддав 2 результативні передачі.