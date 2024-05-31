Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Лідер української збірної розуміє, яка відповідальність лежить на плечах гравців національної команди.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко висловився про очікування від товариських матчів, які команда зіграє перед Євро-2024.

"Ми всі розуміємо, що чемпіонат Європи — це великий турнір, де нам потрібно показати свою найкращу гру. Саме завдяки таким турнірам можна подарувати багато позитивних емоцій нашим вболівальникам, нашим військовим, які сьогодні боронять Україну.

Потрібно підготуватися до цього турніру з усією можливою відповідальністю. З допомогою цих товариських матчів я думаю, що у нас все вийде", — сказав Зінченко.

Нагадаємо, що Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна (22 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).