Іспанія

Хорватський ветеран продовжить виступи на найвищому рівні.

Мадридський Реал пролонгував на рік контракт з 38-річним півзахисником Лукою Модричем. Про це повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

За інформацією джерела, "вершкові" оголосять про продовження контракту наступного тижня.

Попередня угода закінчувалася 30 червня 2024 року.

Цього сезону Лука Модрич відіграв за Реал 45 матчів, забив два голи та віддав вісім результативних передач.

Раніше Лука Модрич висловився про завершення ігрової кар'єри.