Іспанія

Хорват — про подальшу кар'єру.

Півзахисник Реала Лука Модрич висловився про завершення кар'єри.

"Я завжди казав, що хочу, щоб Мадрид був моїм останнім клубом. Хочу завершити кар'єру в Мадриді, але подивимося, що буде. Давайте крок за кроком.

Сподіваюся, те, що я хочу, станеться. Моя мрія здійсниться, якщо завершу кар'єру вдома – у клубі мого життя.

Судячи з самопочуття, мені вистачить фізики та майстерності, щоб продовжувати грати на топ-рівні – я в цьому не маю сумніву. Багато хто говорить про вік, але головне – те, що ти робиш на полі, і якщо фізично ти справляєшся, то чому б і не грати далі", – сказав Модріч в інтерв'ю Cadena Cope.

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