Коментар від півзахисника стосовно майбутнього в команді.
Френкі де Йонг, Getty Images
02 червня 2024, 20:35
Френкі де Йонг висловив думку стосовно виступів у Барселоні.
"Залишитися в Барсі? Так, я дуже щасливий у Барселоні зі своєю сім’єю, звичайно", — цитує Френкі інсайдер Фабріціо Романо.
"Гансі Флік хоче, щоб я був ключовим гравцем? Я з ним говорив, все було добре, після Євро подивимося, як в нього будуть складатися справи".
Зараз півзахисник не впевнений, що залишиться у клубі в майбутньому.
Цього сезону 27-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.