Іспанія

Коментар від півзахисника стосовно майбутнього в команді.

Френкі де Йонг висловив думку стосовно виступів у Барселоні.

"Залишитися в Барсі? Так, я дуже щасливий у Барселоні зі своєю сім’єю, звичайно", — цитує Френкі інсайдер Фабріціо Романо.

"Гансі Флік хоче, щоб я був ключовим гравцем? Я з ним говорив, все було добре, після Євро подивимося, як в нього будуть складатися справи".

Зараз півзахисник не впевнений, що залишиться у клубі в майбутньому.

Цього сезону 27-річний гравець провів 30 матчів в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.