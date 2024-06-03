Іспанія

Це сталось під час розмови з президентом Франції.

Французький нападник Кіліан Мбаппе майже місяць тому оголосив про те, що залишає Парі Сен-Жермен після завершення дії чинного контракту 30 червня 2024 року.

Разом із тим, стало очевидним, що наступним клубом 25-річного виконавця стане мадридський Реал, офіційне оголошення про приєднання до якого залишалось тільки дочекатись.

І в підсумку інформацію про те, що це має статись увечері 3 червня, гравець сам розповів президенту Франції Емманюелю Макрону під час особистої бесіди на тренувальній базі збірної Клерфонтен.

Поміж очільником держави та Мбаппе відбувся наступний діалог:

Макрон: "Кіліане, як ти? У хорошій формі?".

Мбаппе: "Я в порядку".

Макрон: "Оголошення сьогодні?".

Мбаппе: "Так, так, сьогодні ввечері".

Quand Kylian Mbappé annonce à Emmanuel Macron que son transfert pour le Real sera officialisé ce soir ! 🔜⚪️



🎥 @RMCsport #Mbappe | #Mbappe



pic.twitter.com/ARtzEc2llR — Onze Mondial (@OnzeMondial) June 3, 2024

Нагадаємо, що раніше Мбаппе не потрапив до заявки олімпійської збірної Франції на Ігри-2024 в Парижі.