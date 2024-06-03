Це сталось під час розмови з президентом Франції.
Кіліан Мбаппе та Емманюель Макрон, Getty Images
03 червня 2024, 16:07
Французький нападник Кіліан Мбаппе майже місяць тому оголосив про те, що залишає Парі Сен-Жермен після завершення дії чинного контракту 30 червня 2024 року.
Разом із тим, стало очевидним, що наступним клубом 25-річного виконавця стане мадридський Реал, офіційне оголошення про приєднання до якого залишалось тільки дочекатись.
І в підсумку інформацію про те, що це має статись увечері 3 червня, гравець сам розповів президенту Франції Емманюелю Макрону під час особистої бесіди на тренувальній базі збірної Клерфонтен.
Поміж очільником держави та Мбаппе відбувся наступний діалог:
Макрон: "Кіліане, як ти? У хорошій формі?".
Мбаппе: "Я в порядку".
Макрон: "Оголошення сьогодні?".
Мбаппе: "Так, так, сьогодні ввечері".
Нагадаємо, що раніше Мбаппе не потрапив до заявки олімпійської збірної Франції на Ігри-2024 в Парижі.