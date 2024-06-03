Іспанія

Іспанець відзначив гру свого українського колеги.

Голкіпер Атлетік Більбао та збірної Іспанії Унаї Сімон назвав українця Андрія Луніна найкращим воротарем сезону в Ла Лізі. Його слова наводить As.

"Особисто я не відношу себе до трійки найкращих воротарів ліги.

Мамардашвілі провів чудовий чемпіонат, тер Штеген та Облак, як і раніше, здаються мені голкіперами світового рівня. Лунін мені здається найкращим у сезоні, хоча він і не провів 28 матчів (необхідних для завоювання "Трофео Самори")", — сказав воротар Атлетіка.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону в іспанській Ла Лізі Унаї Сімон виграв "Трофео Самори", який вручається голкіперу з найменшим середнім показником пропущених м'ячів за 90 хвилин.