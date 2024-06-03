Іспанія

Українець може змінити клубну прописку.

Голкіпер Реала Андрій Лунін має сумніви щодо доцільності продовження контракту з мадридським клубом, повідомляє Marca.

За даними джерела, українець розуміє, що в наступному сезоні знову матиме роль запасного голкіпера в Реалі, тому задумується, чи варто пролонговувати угоду з "вершковими", яка діє до 2025 року.

Лунін у сезоні-2023/24 взяв участь у 8 матчах Реала в Лізі чемпіонів, пропустивши 10 голів і 2 рази зберігши свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що Андрій став першим українцем, який двічі виграв ЛЧ УЄФА.