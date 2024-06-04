24-річний футболіст може продовжити кар'єру в Ла Лізі.
ХУЛІАН АЛЬВАРЕС, GETTY IMAGES
04 червня 2024, 17:07
Атлетіко цікавий форвард Манчестер Сіті Хуліан Альварес.
Як повідомляє Marca, Атлетіко не зможе конкурувати з Манчестер Сіті в плані фінансів, але все одно спробує здійснити операцію і вже працює над нею. Навіть якщо буде найменший шанс на перехід Хуліана, Атлетіко постарається ним скористатися.
У мадридському клубі він гарантовано отримає більше ігрового часу.
Офіційно Атлетіко можливий трансфер не обговорював, але вже встановив перші контакти, щоб зрозуміти, чи зацікавлений форвард у переході.
У цьому сезоні Альварес забив 19 голів і віддав 13 результативних передач у 54 матчах за "містян".