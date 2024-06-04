Іспанія

Французька зірка проаналізувала свій перехід до мадридського Реалу.

Нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе заявив, що його тепер уже колишній клуб ПСЖ дав зрозуміти, що він менше гратиме після того, як стало очевидно, що цього літа він переїде до Іспанії, але дві ключові людини виявилися для нього рятівним колом.

"Передусім, я просто хотів сказати кілька слів. Усі чули новину про мій перехід: це офіційно, і я буду гравцем Реала як мінімум протягом наступних п'яти сезонів. Це величезне задоволення, мрія збулася. Я дуже щасливий, звільнений, і дуже пишаюся. Це той клуб, в якому я завжди мріяв опинитися.

Керівництво ПСЖ дало мені зрозуміти прямо в обличчя, що я більше не гратиму в їхній команді. Луїс Енріке та Луїс Кампос мене врятували. Без них я не повернувся б на поле. Це правда, і саме тому я завжди був дуже вдячний тренеру та спортивному директору.

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Я думаю, що я найкраща людина, коли справа доходить до аналізу своїх виступів, так що це правда, що моя гра стала гіршою. До цього гра була величезним джерелом гордості. Але немає сумнівів, що наступного року я буду задоволений таким сезоном.

У ПСЖ я не був незадоволений, це було б плювком у суп. Є речі, які зробили мене нещасним, але є речі, які не можна було показувати, бо я був лідером, а не можна йти за тим, хто перебуває в депресії. Я був би абсурдним, якби прийшов, плюнув і сказав, що я незадоволений, але були речі, які мене засмучували, і я не погодився б на ще один такий рік.

Тиск великий, але в житті більш серйозні речі. Це все одно футбол. Мені платять багато грошей за те, щоб я грав у футбол. Є люди, яким за роботу на фабриках платять набагато менше. Для мене, Кіліана Мбаппе, зовсім недоречно скаржитися світові, коли у ньому відбуваються жахливі речі. Це моє виховання", — наводить слова Мбаппе Marca.

Раніше стали відомі фінансові умови контракту Мбаппе з Реалом.