Іспанія

Француз визначився з ігровим номером.

Форвард Кіліан Мбаппе став гравцем мадридського Реала. 25-річний нападник збірної Франції та чемпіон світу в статусі вільного агента підписав 5-річний контракт із мадридським клубом.

Як повідомляє Фабріціо Романо, француз гратиме в новому клубі під 9-м номером. Раніше повідомлялось, що Кіліан вибере "десятку", але, за повідомленням інсайдера, Мбаппе або його оточення навіть не просили Реал отримати номер 10 на майбутній сезон. Мбаппе з повагою ставиться до Модріча, який носить "десятку" та вирішив залишився в клубі на наступний сезон.

В ПСЖ Мбаппе грав під 29-м номером, а згодом — 7-м.

З 2017 року Кіліан виступав за ПСЖ, у складі якого 6 разів виграв Лігу 1, 4 рази — Кубок Франції, 3 рази — Суперкубок Франції і двічі — Кубок французької ліги.