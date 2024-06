Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого воротаря Алекса Паульсена, права на якого раніше належали Веллінгтон Фенікс із чемпіонату Австралії.

21-річний представник Нової Зеландії приєднався до "вишень" на постійній основі, проте умови цього трансферу та терміни дії контракту не розголошуються.

Алекс Паульсен у сезоні-2023/24 провів за Веллінгтон 29 матчів, в яких він пропустив 28 голів та 12 разів відстояв на нуль.

За підсумками кампанії австралійської першості новозеландський голкіпер був визнаний найкращим гравцем та потрапив до символічної збірної сезону в якості капітана, набравши найбільшу кість голосів серед уболівальників.

He was also named in the Professional Footballers’ Australia team of the season for 2023/24, the goalkeeper receiving the highest number of votes and also being made captain 🔥 pic.twitter.com/M1jeqs1tE2