Алекс Паульсен приєднався до "вишень".
Алекс Паульсен, АФК Борнмут
05 червня 2024, 09:50
Борнмут на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого воротаря Алекса Паульсена, права на якого раніше належали Веллінгтон Фенікс із чемпіонату Австралії.
21-річний представник Нової Зеландії приєднався до "вишень" на постійній основі, проте умови цього трансферу та терміни дії контракту не розголошуються.
Алекс Паульсен у сезоні-2023/24 провів за Веллінгтон 29 матчів, в яких він пропустив 28 голів та 12 разів відстояв на нуль.
За підсумками кампанії австралійської першості новозеландський голкіпер був визнаний найкращим гравцем та потрапив до символічної збірної сезону в якості капітана, набравши найбільшу кість голосів серед уболівальників.
Викликався до національної збірної Нової Зеландії, проте дебютувати за неї поки що не встиг. Цього літа Паульсен братиме участь в Олімпійських іграх у Парижі.