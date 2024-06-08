Іспанія

Футболіст займає перше місце за кількістю матчів в іспанських Сегунді та Прімері.

Колишній нападник Бетіса Рубен Кастро вирішив завершити кар'єру у віці 42 років. Про це повідомляє прес-служба "бетікос".

Іспанський форвард є вихованцем Лас-Пальмаса, проте його головною командою став Бетіс, де він став найкращим бомбардиром в історії клубу, забивши 148 голів.

Також Рубен виступав за Альбасете, Депортіво, Хімнастик, Райо Вальєкано, Уеску, Гуанчжоу Жиченг та Картахену. Його останнім клубом була Малага.

За свою кар'єру Кастро провів 778 офіційних поєдинків на клубному рівні, у яких забив 316 голів та віддав 56 гольових передач.

Рубен посідає перше місце за кількістю матчів у двох вищих іспанських дивізіонах — Сегунді та Прімері — на його рахунку 717 ігор. Більше за нього в іспанських лігах забивали лише двоє — Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.