Іспанія

Іспанський воротар буде резервним у складі середняка ​​Ла Ліги.

Воротар Ліверпуля Адріан може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 37-річний іспанець залишить склад "червоних" на правах вільного агента цього літа, після чого підпише контракт з Бетісом.

Також наголошується, що у складі "бетікос" він буде резервним воротарем.

Нещодавно Бетіс розлучився з Клаудіо Браво, а у послугах основного голкіпера Руї Сілви зацікавлені у Португалії. Таким чином, може залишитися лише Франсіско Вієйтес.

Основним воротарем команди Мануеля Пеллегріні має стати Альваро Вальєс, який зараз на контракті у Лас-Пальмасі.

Зазначимо, що Адріан є вихованцем Бетіса, за який він відіграв 32 матчі, з яких 11 на нуль. У Ліверпулі з літа 2020 року іспанець провів лише 26 ігор.