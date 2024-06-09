"Матрацники" продовжують працювати над оформленням трансферу іспанця.
Робен Ле Норман, Getty Images
09 червня 2024, 13:57
Мадридський Атлетіко став ближчим до підписання центрального захисника Сосьєдада Робена Ле Нормана, передає журналіст Фабріціо Романо.
Переговори між клубами тривають, тоді як особисті умови контракту з 27-річним іспанцем "матрацники" вже узгодили. Ле Норман може стати першим підписанням Атлетіко влітку.
Раніше повідомлялося, що в якості частини цієї угоди мадридці можуть відпустити до Сосьєдада свого лівого захисника Хаві Галана, який виступав за басків протягом другої частини сезону-2023/24 на правах оренди.
За Ле Нормана Атлетіко хоче віддати близько 30 мільйонів євро з бонусами. Портал transfermarkt оцінює гравця в 40 млн.
Зазначимо, що вже невдовзі колектив Дієго Сімеоне втратить аж трьох колег Робена за позицією: Маріо Ермосо, Габріела Паулісту і Стефана Савича.
Угода з чорногорцем розрахована ще на сезон, проте, за даними Романо, мадридці задовольнили прохання гравця достроково розірвати співпрацю. У підписанні Ермосо впевнений Наполі.