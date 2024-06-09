Іспанія

"Матрацники" продовжують працювати над оформленням трансферу іспанця.

Мадридський Атлетіко став ближчим до підписання центрального захисника Сосьєдада Робена Ле Нормана, передає журналіст Фабріціо Романо.

Переговори між клубами тривають, тоді як особисті умови контракту з 27-річним іспанцем "матрацники" вже узгодили. Ле Норман може стати першим підписанням Атлетіко влітку.

Раніше повідомлялося, що в якості частини цієї угоди мадридці можуть відпустити до Сосьєдада свого лівого захисника Хаві Галана, який виступав за басків протягом другої частини сезону-2023/24 на правах оренди.

За Ле Нормана Атлетіко хоче віддати близько 30 мільйонів євро з бонусами. Портал transfermarkt оцінює гравця в 40 млн.

Зазначимо, що вже невдовзі колектив Дієго Сімеоне втратить аж трьох колег Робена за позицією: Маріо Ермосо, Габріела Паулісту і Стефана Савича.

Угода з чорногорцем розрахована ще на сезон, проте, за даними Романо, мадридці задовольнили прохання гравця достроково розірвати співпрацю. У підписанні Ермосо впевнений Наполі.