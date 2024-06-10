Іспанія

Півзахисник розповів щодо роботи тренера.

Карлес Аленья висловив думку стосовно праці Хаві у Барселоні.

"Хаві має все для того, щоб стати найкращим тренером світу", — цитує півзахисника ресурс AS.

"Робота в Барселоні пов'язана з колосальним тиском, особливо зараз, коли Реал перебуває на такому рівні, проте він чудово попрацював.

Для "кулес" стало нормальним те, що відбувалося кілька років тому. Адже Ліонель Мессі казав, що якось ми по-справжньому оцінимо 8 чемпіонств за 11 років. Вимоги у клубі високі".

Наставника було звільнено через його слова про фінансові проблеми команди.

У Ла Лізі Барселона зайняла 2 місце в таблиці.