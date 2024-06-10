Іспанія

Німець знаходиться "на радарах" каталонців.

Півзахисник Штутгарта Ангело Штіллер цього літа може стати гравцем Барселони. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, новий головний тренер "Барси" Ганс-Дітер Флік зацікавлений у переході футболіста для посилення центру поля.

Зазначимо, що 23-річний німець вже виступав під керівництвом Фліка в Баварії, дебютувавши у Лізі чемпіонів та Кубку Німеччини.

Чинний контракт гравця зі "швабами" розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

Минулого сезону Ангело Штіллер відіграв за Штутгарт 36 матчів, забив один гол та віддав шість результативних передач.