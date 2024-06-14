Іспанія

Іспанець висловився щодо трансферу суперзірки.

Форвард Реала Хоселу прокоментував трансфер Кіліана Мбаппе в мадридський клуб.

"На нього покладають великі надії. Це зірка першої величини. Він може стати іконою клубу", – сказав форвард Реала в коментарі Onda Cero.

Раніше стали відомі фінансові умови контракту Мбаппе з Реалом.

З 2017 року Кіліан виступав за ПСЖ, у складі якого 6 разів виграв Лігу 1, 4 рази — Кубок Франції, 3 рази — Суперкубок Франції і двічі — Кубок французької ліги.