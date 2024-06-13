Іспанія

Сума трансферу 26-річного іспанця склала 18 мільйонів євро.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про трансфер півзахисника Алейша Гарсії, який перейшов до Баєра.

Деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала близько 18 мільйонів євро.

Минулого сезону Гарсія провів 40 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав шість гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко та Наполі продовжують боротьбу за Довбика.