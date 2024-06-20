Іспанія

Коментар від вінгера стосовно виступів у команді.

Ламін Ямал висловив думку стосовно майбутніх виступів у Барселоні.

"Я сподіваюся стати легендою "Барси". Я хочу залишитися тут і робити все можливе протягом багатьох років", — цитує вінгера інсайдер Фабріціо Романо.

У складі Барселони Ламін виступає з 2021 року, є вихованцем клубу. Також стало відомо, коли іспанський гранд зіграє з Реалом наступної кампанії у чемпіонаті.

Цього сезону 16-річний гравець провів 50 матчів в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 10 асистів.