Іспанія

Обидва контракти розраховані до кінця наступного сезону.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контрактів із двома гравцями — захисником Хуанпе та воротарем Хуаном Карлосом.

Обидва нові контракти розраховані до літа 2025 року.

Минулого сезону 33-річний Хуанпе провів 21 матч, у яких результативними діями не відзначався.

36-річний Карлос є резервним воротарем каталонського клубу — минулої кампанії він відіграв три матчі, один з яких на нуль при чотирьох пропущених м'ячах.

Нагадаємо, за підсумками сезону Жирона посіла третє місце в іспанській Ла Лізі та виборола путівку до Ліги чемпіонів.