Іспанія

Клуб у боротьбі здолав Реал Ов'єдо.

У матчі-відповіді фіналу плей-оф за право виступати в Ла Лізі в сезоні-2024/25 Еспаньйол на своєму полі з рахунком 2:0 обіграв Реал Ов'єдо.

Обидва голи наприкінці першого тайму забив Хаві Пуадо. Перша зустріч завершилася перемогою Реала Ов'єдо (1:0).

Таким чином, за сумою двох матчів переможцем протистояння стала команда з Барселони.

Еспаньол повернувся до вищого дивізіону іспанського футболу, з якого вилетів у 2023 році.