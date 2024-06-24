Іспанія

Іспанець відправиться на Близький Схід.

Нападник мадридського Реала Хоселу змінить клубну прописку, стверджує Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, іспанець переходить до катарського Аль-Гарафи.

Угода з Аль-Гарафою знаходиться на завершальній стадії, деталі з нападником будуть уточнені найближчим часом.

Повідомляється, що Анчелотті хотів зберегти Хоселу, але іспанець налаштований на новий етап своєї кар'єри у Катарі.

Минулого сезону Хоселу відіграв за "королівський" клуб 38 матчів, забив 13 голів та віддав 3 результативні передачі.

Аль-Гарафа фінішувала на третьому місці в минулому чемпіонаті Катару.