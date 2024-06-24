Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український опорний півзахисник висловився про майбутній поєдинок проти Бельгії на Євро-2024.

Національна збірна України проведе свій третій та вирішальний матч у груповому етапі Євро-2024, в якому суперником буде Бельгія.

Опорний півзахисник "синьо-жовтих" Тарас Степаненко поділився очікуваннями від цієї зустрічі та розповів причини невдачі з румунами.

"Ця війна впливає на українських футболістів вже два роки, протягом кожного дня. Вчора вони скинули бомбу на Харків, вбили людей. І щодня читаємо новини про це – вчора, сьогодні, завтра. Не знаю, наскільки довго ще триватиме ця війна. Всі гравці мають друзів, родичів, родини в Україні. Ми щодня думаємо про нашу країну, людей, націю.

Щодо матчу з Румунією – звісно, можна говорити про це, але, на мою думку, у тій грі ми не були об’єднаною командою. Більше були як окремі особистості на полі. На мою думку, на такому турнірі, як Євро, лише команди можуть виграти трофей, вийти з групи або здобути результат. Це найважливіше.

Проти Словаччини був інший матч, бо на полі бачив команду, яка хотіла перемогти, з серцем, духом, чистим розумом.

Матч з Бельгією буде фіналом для нас. Буде дуже тяжкий матч. Готувалися до цієї гри останніми днями з великою увагою, концентрацією. Зробимо все в цьому матчі.

Зі Словаччиною не зіграв, бо це рішення тренера. Чи гратиму проти Бельгії? Не знаю, це також рішення тренера. Я просто виконую свою роботу, викладаюся на всю заради команди. Я готовий грати, як і решта хлопців", — заявив Тарас Степаненко під час пресконференції

Матч Україна — Бельгія відбудеться в середу, 26 червня, о 19:00 за київським часом.

Календар матчів збірної України на груповому етапі Євро-2024:

▪️ Румунія — Україна 3:0 (17 червня);

▪️ Словаччина — Україна 1:2 (21 червня);

▪️ Україна — Бельгія (26 червня).