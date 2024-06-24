Іспанія

Досвідчений іспанець уклав угоду з Аль-Кадісією.

Центральний захисник мадридського Реала Начо Фернандес через спливаючий контракт залишить рідний клуб цього літа вільним агентом, а його наступним місцем призначення, як повідомлялося раніше, стане Аль-Кадісія з чемпіонату Саудівської Аравії.

За інформацією Marca, 34-річний іспанець вже уклав угоду з саудівським клубом, яка буде розрахована на наступні два сезони.

Зазначається, що Начо зароблятиме в Аль-Кадісії близько 10 мільйонів євро на рік.

За основну команду мадридського Реала Начо виступає з вересня 2012 року. З того часу захисник здобув із "вершковими" 26 трофеїв і став капітаном, зігравши 364 матчі.

Аль-Кадісія за підсумками сезону-2023/24 повернулася до найвищого дивізіону Саудівської Аравії. На правах вільних агентів склад команди влітку також поповнять півзахисник Найтан Нандес (Кальярі) і голкіпер Кун Кастельс (Вольфсбург).