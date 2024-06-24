Іспанія

Українець досі не підписав новий контракт з "вершковими".

Воротар збірної України та мадридського Реалу цього літа може змінити клубну прописку. Про це повідомляє іспанський портал Defensa Central.

За інформацією джерела, 25-річний українець входить у сферу інтересів лондонського Арсеналу, Ньюкаслу та мадридського Атлетіко.

Зазначається, що наразі невідомо, чи планує Андрій залишатися в Реалі, де основним голкіпером точно буде бельгієць Тібо Куртуа.

Повідомляється, що президент "королівського" клубу Флоретіно Перес в разі трансферу українського воротаря, хоче отримати за нього 35 млн. євро.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.

Минулого сезону Андрій Лунін відіграв за Реал Мадрид 32 матчі, пропустив 35 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".