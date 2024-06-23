Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українець отримав підтримку з Мадриду.

Воротар збірної України та мадридського Реалу Андрій Лунін дістав підтримку одноклубників та головного тренера після стартового матчу групового етапу Євро-2024 з Румунією (0:3), у якому голкіпер зіграв не надто впевнено. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, після матчу Україна — Румунія з Луніним зв'язався основний воротар "Вершкових", Тібо Куртуа. Бельгієць підтримав Андрія та зазначив, що "таке трапляється з кожним".

Також, повідомлення зі словами підтримки Луніну відправили головний тренер Реалу Карло Анчелотті та гравці мадридського клубу Давід Алаба і Дані Карвахаль.

Нагадаємо, у другому турі групового етапу Євро-2024 зі Словаччиною у воротах України грав Анатолій Трубін, а Андрій Лунін залишився у запасі.