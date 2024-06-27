Іспанія

Центрфорвард обійшовся каталонцям у 9 мільйонів євро.

Центральний нападник Абель Руїс перебрався з Браги до Жирони, передає офіційний сайт клубу Ла Ліги.

Із 24-річним іспанцем Жирона підписала контракт, розрахований до кінця червня 2029 року. За даними transfermarkt, Брага отримала за Руїса 9 мільйонів євро.

Угода нападника з португальським клубом втрачала чинність вже за рік. Влітку 2020 року Барселона отримала за свого вихованця 8 млн євро.

Новачок Жирони опинився в заявці збірної Іспанії на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

У сезоні-2023/24 Абель узяв участь у 48 матчах Браги в усіх турнірах, відзначившись 8 голами і 3 асистами.

Зазначимо, що Руїс не є першим літнім підписанням Жирони. Раніше команда придбала в празької Спарти центрбека Ладислава Крейчі.