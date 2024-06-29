Іспанія

Українець хоче стабільно грати.

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін ухвалив рішення не продовжувати контракт із "Вершковими". Про це повідомляє Marca.

За інформацією іспанського видання, керівництво Реалу розуміло, що 25-річний голкіпер хоче змінити команду ще після фіналу Ліги чемпіонів, у якому він не взяв участі. При цьому мадридський клуб виявляє бажання, щоб Лунін не залишав команду до кінця терміну свого контракту.