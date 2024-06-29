Українець хоче стабільно грати.
Лунін, getty images
29 червня 2024, 13:22
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін ухвалив рішення не продовжувати контракт із "Вершковими". Про це повідомляє Marca.
За інформацією іспанського видання, керівництво Реалу розуміло, що 25-річний голкіпер хоче змінити команду ще після фіналу Ліги чемпіонів, у якому він не взяв участі. При цьому мадридський клуб виявляє бажання, щоб Лунін не залишав команду до кінця терміну свого контракту.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року. Трансфермаркт оцінює його у 25 млн. євро.
Минулого сезону Андрій Лунін відіграв за Реал Мадрид 32 матчі, пропустив 35 м'ячів та зібрав 12 "clean sheets".