Іспанія

Українець може повпливати на подальшу кар'єру іспанського воротаря.

Воротар лондонського Челсі Кепа Аррісабалага, який виступав минулого сезону за мадридський Реал на правах оренди, може повернутися до "Королівського клубу" в разі відходу голкіпера команди Андрія Луніна. Про це повідомляє іспанське видання Marca.

За інформацією джерела, якщо 25-річний українець не погодиться залишитися "за спиною" Тібо Куртуа в Реалі, то мадридський клуб знову звернеться до "Синіх" з приводу трансферу іспанського голкіпера.

Повідомляється, що Кепа також розглядає варіант із переходом до саудівського Аль-Іттіхаду, але поки що не визначився з вибором наступного місця роботи.

Минулого сезону Кепа відіграв за Реал 20 матчів, пропустив 18 голів та зібрав 8 "clean sheets".