Іспанія

Легенда клубу залишає "Вершкових".

Новоспечений захисник саудівського клубу Аль-Кадсія та збірної Іспанії Начо висловився про свою кар'єру у складі мадридського Реала. Цитує іспанця Marca.

"Реал — це клуб, який підписує контракти за великі гроші та на дуже високому рівні. Дуже пишаюся своєю кар'єрою, мені доводилося боротися з найкращими центральними захисниками у світі за місце в стартовому складі. Щороку мені вдавалося переломити ситуацію, грати, як найкращий, конкурувати з найкращими, і це змушує мене пишатися кар'єрою набагато більше.

Щасливий, що досяг всього в клубі мого життя і що вболівальники люблять мене, а це дуже важливо. Внутрішньо я розумів, що це останній рік. І, хоча були сумніви, знав, що це правильний час, щоб добре закінчити з Реалом.

Дуже складно перемагати в Реалі, бути важливим, тим більше бути капітаном. Спочатку перемога в Ла Лізі, а потім Ліга чемпіонів. Я дуже гордий і вдячний за все", — сказав Начо.

Начо Фернандес у складі Реала загалом провів 364 матчі та забив 16 голів. Разом з "Вершковими" 34-річний іспанець виграв 26 трофеїв.