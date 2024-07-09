Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Форвард вважає, що команда здатна пройти у фінал.

Нападник збірної Франції Рандаль Коло Муані висловився напередодні півфіналу Євро проти Іспанії.

"Ми всі захищаємось разом, б'ємось разом і віддаємо все заради один одного, і так було з самого початку турніру. Це ключ до нашого успіху.

Ми перемогли завдяки всім, а не лише тому, що я вийшов на поле. Це настрій усієї команди, ми провели чудовий матч. Я просто намагався внести трохи свіжості і команда допомогла мені забити гол. Ми виграли разом.

Іспанія? Це дуже хороша команда, буде дуже сильний матч. Ми будемо готові, вся команда буде готова. Ми нікого не боїмося, дуже впевнені у собі та рішуче налаштовані.

Ми знаємо, що вони мають сильні якості, але ми дуже згуртована команда – це допоможе нам пройти далі", – сказав форвард збірної Франції.

Іспанія — Франція. Анонс і прогноз на матч.