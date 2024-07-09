Іспанія

Клуб може придбати Максиміліано Араухо.

Нападник збірної Іспанії Ніко Вільямс, права на якого належать Атлетіку Більбао, є пріоритетною метою каталонської Барселони на це літо.

При цьому, якщо угода раптом не відбудеться, у "синьо-гранатових" є варіант Б. Каталонський гранд може запросити уругвайця Максиміліано Араухо, який нині виступає в мексиканській Толуці.

Спортивний директор Барселони Деку перебуває в контакті з представниками клубу. Трансфер Араухо обійдеться "синьо-гранатовим" набагато дешевше, ніж підписання Вільямса.

Угода щодо 24-річного уругвайця оцінюється в десять мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Лапорта блокує відхід Вітора Роке.