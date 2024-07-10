Іспанія

Форвард прокоментував очікування від виступів за команду.

Ферран Торрес висловив думку стосовно роботи з Гансі Фліком в Барселоні.

"Чи обговорили майбутній проект з Фліком чи Деку? Ми обмінялися кількома повідомленнями, мені побажали удачі на Євро", — цитує форварда Sport Es.

"Я з нетерпінням чекаю, коли повернуся до Барселони, поговорю з тренером і почну з ним працювати, бо я впевнений, що він розкриє наш потенціал.

Я з тих людей, які переводять свій телефон у режим польоту та не слухають, що кажуть інші. Я в Барселоні, у мене контракт із клубом, і я маю намір залишитися".

Крім того, Барселона продовжила контракт з Марком Касадо.