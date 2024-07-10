Іспанія

Вболівальники побачать француза у футболці "вершкових" 16 липня.

Центральний нападник Кіліан Мбаппе буде представлений гравцем мадридського Реала у вівторок, 16 липня, передає офіційний сайт "вершкових".

Презентація 25-річного француза на Сантьяго Бернабеу розпочнеться о 13:00 за київським часом. Незадовго до цього відбудеться офіційна церемонія підписання п'ятирічного контракту з гравцем.

Після презентації Мбаппе поспілкується з журналістами в пресцентрі стадіону Реала.

Нагадаємо, вчора, 9 липня, збірна Франції з Кіліаном зазнала поразки від Іспанії у півфіналі плей-оф Євро-2024.