Вболівальники побачать француза у футболці "вершкових" 16 липня.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
10 липня 2024, 16:34
Центральний нападник Кіліан Мбаппе буде представлений гравцем мадридського Реала у вівторок, 16 липня, передає офіційний сайт "вершкових".
Презентація 25-річного француза на Сантьяго Бернабеу розпочнеться о 13:00 за київським часом. Незадовго до цього відбудеться офіційна церемонія підписання п'ятирічного контракту з гравцем.
Після презентації Мбаппе поспілкується з журналістами в пресцентрі стадіону Реала.
Нагадаємо, вчора, 9 липня, збірна Франції з Кіліаном зазнала поразки від Іспанії у півфіналі плей-оф Євро-2024.