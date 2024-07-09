Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Команда де ла Фуенте здобула вольову перемогу завдяки голам Ямала та Ольмо.

В рамках півфінального поєдинку чемпіонату Європи-2024 в Мюнхені на Альянц Арені зустрічались збірні Іспанії та Франції. В стартовому складі Фурії Рохи з'явились Хесус Навас та Начо замість дискваліфікованих Дані Карвахаля та Ле Нормана, а травмованого Педрі змінив Дані Ольмо. У Франції відзначимо вихід Рандала Коло Муані на вістрі.

Команди доволі сміливо розпочали матч і намагалась створити гостроту завдяки фланговим подачам. Спочатку Ямал навісив з правого флангу, а Руїс пробивав головою з меж воротарського, але точності забракло. Вже за декілька хвилин Мбаппе отримав м'яч на лівому фланзі та виконав навіс на дальню стійку на Коло Муані, а той головою відправив м'яч в кут воріт. 0:1.

Іспанія дуже швидко оговталась після такого неприємного початку та змогла зрівняти рахунок в середині тайму, коли Ямаль хитнув Рабьо та пробив точно в дальній верхній кут метрів з 20. 1:1. Ламін став наймолодшим автором голу на чемпіонатах Європи. На цьому команда де ла Фуенте не зупинилась і згодом вийшла вперед. Ольмо виграв підбор в чужому штрафному, гарно прокинув м'яч повз Чуамені та пробив в дальній кут. Кунде намагався відбити м'яч, але зрізав м'яч у свої ворота. 2:1.

Франція йшла в атаку великими силами, але захист Іспанії здебільшого діяв впевнено. Було помітно, що Хесусу Навасу важко встигати за Кіліаном Мбаппе, але гостроту створили саме іспанці. Фабіан Руїс пробив з-за меж чужого штрафного, а м'яч після рикошету пролетів повз ворота. Меньян завмер і був вже не при справах, якби м'яч летів у ворота.

Команди пішли відпочивати за рахунку 2:1, а вже на початку другого тайму відбувся цікавий епізод - Вільямс виривався на вільний простір, але Меньян у стилі Ноєра вийшов з воріт, в підкаті відібрав м'яч та відпасував на партнера. Французи йшли вперед великим силами й створили непоганий момент зусиллям Мбаппе — Кіліан пробив з гострого кута в чужому штрафному, але Сімон грамотно обрав позицію та не відчув жодних проблем.

Іспанія діяла дуже грамотно та контролювала м'яч на чужій половині поля, зменшуючи ризик для своїх воріт. Втім, французи могли встановити паритет — спочатку Тео Ернандес пробив з меж штрафного, але м'яч пройшов набагато вище воріт. Трохи пізніше Мбаппе хитнув Вівіана та пробив з меж штрафного майданчика, але влучити у ворота не вдалось.

На більше французів не вистачило, тому фінальний свисток Славко Вінчича зафіксував перемогу Іспанії за рахунком 2:1. Команда де ла Фуенте крокує далі та чекає супротивника по фіналу у дуелі Нідерланди — Англія.

Іспанія — Франція 2:1

Голи: Ямал, 21, Ольмо, 25 - Коло Муані, 9

Іспанія: Сімон — Навас (Вівіан, 58), Фернандес, Лапорт, Кукурелья — Родрі, Руїс — Ямал (Торрес, 90), Ольмо (Меріно, 76), Вільямс (Субіменді, 90) — Мората (Оярсабаль, 77)

Франція: Меньян — Кунде, Упамекано, Саліба, Ернандес — Канте (Камавінга, 62), Чуамені, Рабьо (Грізманн, 63) — Дембеле (Жиру, 79), Коло Муані (Баркола, 63), Мбаппе

Попередження: Навас, Ямал — Чуамені, Камавінга