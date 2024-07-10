Іспанія

На футболці французького новачка "вершкових" очікувано опинилась 9-ка.

На офіційному сайті мадридського Реала оголосили, що з початком сезону-2024/25 кілька гравців змінять свої номери.

Півзахисник Едуардо Камавінга, який раніше виступав із 12-м, отримав 6-й. Цей номер перейшовши до Аль-Кадсії звільнив захисник Начо Фернандес. Півзахисник Орельєн Чуамені змінив номер на 14-й, тоді як його колишній 18-й дістався захиснику Хесусу Вальєхо.

Півзахисник Федеріко Вальверде раніше виступав із 15-м, але після завершення кар'єри колегою за позицією Тоні Кроосом отримав 8-й. Колишній номер уругвайця дістався півзахиснику Арді Гюлеру, який раніше виступав із 24-м.

У Реалі також підтвердили, що нападник Кіліан Мбаппе отримав 9-й номер, який був вільний із моменту відходу Каріма Бензема влітку 2023 року. Нещодавно мадридці розкрили дату презентації Кіліана.

Зазначимо, що досі невідомо, який номер отримає нападник Ендрік, який невдовзі має приєднатися до "вершкових", залишивши Палмейрас.