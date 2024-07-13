Іспанія

Нічого нового.

Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас висловився про боротьбу з головою правління мадридського Реала Флорентіно Пересом, який активно виступає за створення Європейської Суперліги. Його слова наводить іспанське видання Sport.es.

"Не те щоб у мене були якісь особисті інтереси, але Флорентіно шкідливий для футболу: для європейського футболу, для клубів, для інших видів спорту.

26 країн підписали документ, спрямований проти моделі Суперліги, а Іспанія — ні. І ми могли спостерігати, як опозиція запитувала в уряду, що він збирається робити для того, щоб захистити клуби, які хочуть грати в Суперлізі. Складно домогтися успіху, якщо уряд підтримує модель, спрямовану проти клубів", — сказав Тебас.