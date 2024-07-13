Іспанія

22-річний футболіст може продовжити кар'єру в Каталонії.

Барселона вирішила не робити пропозицію про трансфер Амаду Онана.

За відомостями інсайдера Фабріціо Романо, каталонці вважали півзахисника Евертона однією зі своїх цілей, проте не стали робити спроб його купити, оскільки зосереджені на придбанні вінгера Атлетіка Ніко Вільямса.

"Блауграна" продовжує вести переговори з представниками іспанського гравця і хоче наступного тижня домогтися суттєвого прогресу в роботі над угодою.

Що стосується Онана, то він близький до переходу в Астон Віллу за 50 млн фунтів.

Минулого сезону Вільямс провів 31 матч у Ла Лізі: на його рахунку 5 голів і 11 асистів.