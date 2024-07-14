Іспанія

Наступника німцеві шукати не будуть.

Мадридському Реалу доведеться звикати до життя без Тоні Крооса, який завершив кар'єру після вильоту збірної Німеччини з Євро-2024.

У пресі наводилися різні чутки щодо того, хто може поповнити лави команди, щоб замінити зіркового німецького хавбека.

За повідомленнями Diario AS, у Реалі прийняли рішення не шукати наступника Крооса на трансферному ринку — у клубі вважають, що таким стане Федеріко Вальверде. Саме 25-річний уругваєць успадкував від Тоні восьмий номер.

Кроос виступав за Реал протягом десяти років. У його останньому матчі на клубному рівні "вершкові" обіграли дортмундську Боруссію (2:0) у фіналі Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем — головний фаворит Золотого м'яча-2024 за версією Goal.