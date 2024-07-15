Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст підбив підсумки Євро.

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем прокоментував поразку у фіналі Євро від Іспанії (1:2).

"Ми хотіли змусити народ Англії пишатися. Не вийшло. Тому є причини, і ми їх проаналізуємо всією командою.

Є досвід та речі, які ми можемо винести з цього турніру на майбутнє. Думаю, якщо дивитись на все негативно, нічого ніколи не зміниться.

Ми об'єднаємо всі плюси та мінуси та знайдемо спосіб перетнути фінішну лінію", — сказав Беллінгем.

Іспанія — Англія 2:1 Відео голів та огляд фіналу Євро-2024