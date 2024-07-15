Футболіст підбив підсумки Євро.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
15 липня 2024, 14:51
Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем прокоментував поразку у фіналі Євро від Іспанії (1:2).
"Ми хотіли змусити народ Англії пишатися. Не вийшло. Тому є причини, і ми їх проаналізуємо всією командою.
Є досвід та речі, які ми можемо винести з цього турніру на майбутнє. Думаю, якщо дивитись на все негативно, нічого ніколи не зміниться.
Ми об'єднаємо всі плюси та мінуси та знайдемо спосіб перетнути фінішну лінію", — сказав Беллінгем.
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