Іспанія

Найближча людина гравця Реала прокоментував його розставання з колишнім клубом.

Багаторічна трансферна сага щодо переходу французького нападника Кіліана Мбаппе до мадридського Реала завершилась цього літа підписанням контракту з гравцем, коли той уже мав статус вільного агента на тлі завершення дії угоди із французьким Парі Сен-Жермен.

Здавалося б, що на цьому в цій історії можна поставити крапку. Однак ні — поміж колишнім клубом та 25-річним виконавцем і досі існують невирішені фінансові питання.

ПСЖ не виплатив Мбаппе зарплатню за квітень 2024 року та бонуси за лояльність, які передбачала джентльменська угода поміж сторонами, яку, як вважають у клубі, вони уклали ще минулого літа.

Тоді Кіліан начебто взяв на себе зобов’язання не йти з клубу в якості вільного агента, або, якщо цього вже не уникнути, відмовитись від певних фінансових привілеїв.

Проте жодним чином цю угоду не було зафіксовано та ратифіковано, тож адвокати Мбаппе вважають, що вона немає жодної ваги.

Про це в останньому інтерв’ю розповіла мати Мбаппе Файза Ламарі.

"Те, що сталось у Парижі, можна порівняти з розлученням. Коли ви розлучаєтесь, у той час ви можете думати тільки про негатив.

Але наша роль полягає не в тому, щоб озиратись назад, а в тому, щоб дозволити часу йти своїм шляхом, щоб уже незабаром Кіліан пригадував тільки позитивні моменти цього останнього року в Парижі.

Кіліан ніколи не брехав клубу. Він завжди говорив президенту, що одного дня перейде до Реала. Очевидно, що коли це трапляється, це складно сприйняти.

Але ні заради кого, окрім Реала, він ніколи б не покинув Париж.

Це було нелегко, але ми не шкодуємо, тож давайте згадувати тільки хороші емоції", — заявила мати футболіста.

Тим часом сам Мбаппе вже дав перше інтерв’ю в якості гравця Реала.