Іспанія

Швидкоплинна "сага".

Мадридський Реал поки не отримував жодних пропозицій від лондонського Челсі щодо воротаря збірної України Андрія Луніна. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "Синіх" та "Вершкових" наразі обговорюють лише майбутнє іспанського голкіпера Кепи Аррісабалаги.

Зазначається, що іспанець отримав офіційну пропозицію від саудівського Аль-Іттіхада, але насамперед хоче залишитися в Реалі в разі відходу з мадридського клубу Андрія Луніна.

Минулого сезону Кепа відіграв за Реал 20 матчів, пропустив 18 голів та зібрав 8 "clean sheets". В свою чергу Андрій Лунін відіграв за "Королівський" клуб 32 гри, пропустив 35 голів та зібрав 12 "clean sheets".

Раніше повідомлялося, що Лунін близький до переходу в Челсі.