Англія

Українець, ймовірно, змінить клубну прописку.

Все йде до того, що в Челсі в наступному сезоні гратимуть два українці: Михайло Мудрик та Андрій Лунін.

Як повідомляє іспанський журналіст Альберто Перейро, Лунін близький до підписання контракту з лондонцями.

Український голкіпер вирішив не продовжувати контракт із Реалом, оскільки хоче отримувати більше ігрової практики. Угода з мадридським клубом закінчується влітку 2025 року.

Крім того, за словами журналіста, головний тренер Реала Карло Анчелотті не знайшов спільної мови з Луніним в повсякденному житті. Італієць ставив Андрія в склад під час відсутності Куртуа через ігрові якості українця та хорошу фізичну форму.

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