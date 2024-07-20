Керівництво Барселони вже провело переговори з представниками вінгера Атлетіка Більбао Ніко Вільямса та хочуть отримати відповідь від 22-річного футболіста з приводу переходу до каталонського клубу найближчим часом. Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За інформацією джерела, на переговорах спортивний директор "Барси" Деку повідомив представникам футболіста, що в перші два сезони в Барселоні Вільямс отримуватиме нижчу заробітну плату, проте з третього сезону в клубі його ставка значно збільшиться. Поки, що невідомо, як відреагував чемпіон Європи на таку пропозицію "Блаугранас".

Чинний контракт футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 60 млн. євро.

Минулого сезону Ніко Вільямс відіграв за Атлетік 37 матчів, забив 8 голів та віддав 19 результативних передач.