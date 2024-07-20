Іспанія

"Блаугранас" не хочуть чекати.

За інформацією джерела, на переговорах спортивний директор "Барси" Деку повідомив представникам футболіста, що в перші два сезони в Барселоні Вільямс отримуватиме нижчу заробітну плату, проте з третього сезону в клубі його ставка значно збільшиться. Поки, що невідомо, як відреагував чемпіон Європи на таку пропозицію "Блаугранас".