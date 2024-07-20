Іспанія

Команда Мічела продовжує підготовку до нового сезону.

Жирона у черговому контрольному матчі у рамках підготовки до старту нового сезону зіграла внічию з Монпельє. Матч закінчився із рахунком 3:3.

Перемогу команді Мічела міг принести український форвард Артем Довбик, який відзначився дублем.

Свій перший м'яч 27-річний українець забив на 24 хвилині після того, як замкнув передачу з правого флангу, а потім на 38 хвилині він продавив захисника суперника і пробив повз воротаря точно у ворота.

Третій м'яч у складі Жирони забив Ману Вальєхо на 81 хвилині зустрічі. У складі французів голами відзначилися Арно Норден та Вахбі Азрі, який оформив дубль.

Щодо ще одного українця Віктора Циганкова, то він не потрапив у заявку на цей спаринг.

Свій наступний матч Жирона проведе проти Еспаньйола. Гра відбудеться 27 липня о 12:00 за Києвом.